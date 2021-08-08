Бывшая жена Владимира Остапчука Елена Войченко дала откровенное интервью Славе Демину о своем первом браке, на что эмоционально отреагировала новая возлюбленная Остапчука - Кристина

Как пишет Politeka.net, Елена разговорилась со Славой Деминым в программе "Слава+". Экс-жена Остапчука ответила, жалеет ли она о времени, которое провела вместе с Владимиром. За 13 лет брака пара успела обзавестись двумя детьми, а вот с семейным счастьем у них были большие проблемы. Так Елена со слезами на глазах рассказывала о скандальном разделении детей, многочисленных изменах, а также о том, что от нее отвернулись даже родители Владимира.

На это интервью в своем Instagram в формате stories отреагировала вторая жена Остапчука. Поклонники Кристины Горняк, на которой Владимир женился в 2020 году, спросили мнение Кристины об откровенности бывшей жены Остапчука.

В частности, поклонников интересовало, смогла ли бы Горняк встретиться с Войченко, на что женщина ответила, что если ексжена любимого извинится за все обиды, то почему бы и нет.

"А говорила, что не писала и не обижала меня. Если я молчу, то это только потому, что понимаю положение... Это только маленькая частица той грязи, что летел в мою сторону, пока я не предупредила Елену, что это не моя война, а со мной лучше не вступать", - пишет Горняк.

Также Кристина высказала свое мнение, что комментариев Елены о родителях Владимира. Женщина сказала, что они очень хорошие люди и такие комментарии слушать о них очень жаль.

Напоследок Кристина Горняк сказала, что совсем не волнуется по поводу этого интервью, потому что все и так все понимают.

Ранее Politeka писала, что Владимир Остапчук решил разобраться с бывшей женой, дело дошло до полиции: "Надоело".

Напомним, что Остапчук слил компромат на свою "сильно пьющую" вторую жену: "Зай, ну Боже мой...".

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