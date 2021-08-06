Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Олена Войченко відповіла, чи готова сісти за стіл "переговорів" заради примирення

Так, Олена, яка подарувала Володимиру двох дітей, стала гостею програми "Слава +" (відео опубліковано на YouTube). Як відомо, минулого року парочка розлучилася. Серед причин називалися часті зради з боку Остапчука. Розлучення проходило зі скандалами і обопільними звинуваченнями. Не минуло й року після розриву, як Володимир одружився на Горняк.

Незважаючи на чвари, Олена раніше коментувала, що вважає їх пару "гарною". Про те, як складаються її стосунки з новою дружиною Володимира зараз, поцікавився ведучий Слава Дьомін.

За словами Олени, у них з Христиною "немає ніяких відносин".

"Ми не знайомі. Коментувати Христину мені складно, тому що особисто ми не знайомі, ніколи не спілкувалися. Те, що я знаю про неї, це те, що я чула від спільних знайомих... Я максимально дистанціююся спеціально від їх всяких публічних проявів... Теза, що я вважаю їх хорошою парою - правда - люди зустрілися схожі в плані ментальному і моральному, і рівень у них ближче, ніж був у мене з Володимиром..."

На наступне питання, чи готова Олена зробити перший крок на шляху примирення (якщо не з екс-чоловіком, то хоча б з Христиною), та відповіла, що їй "ніколи не приходило це в голову". Крім того, вона згадала, як нова дружина Володимира звинувачувала її в "хейті", а це, мовляв, нісенітниця.

"Я бачила її відеозвернення до мене, в якому вона звинувачувала мене в тому, що я їй з якихось інших акаунтів пишу, або мої друзі пишуть їй..."

Нагадаємо, Остапчук "накосячіл", забувши про своє весілля, кадри перепалки з дружиною: "божевільний дім"

А ще Politeka писала, екс-дружина Остапчука зі сльозами на очах перервала мовчання :" від чоловіків одні проблеми"

Також Politeka повідомляла, дружина Остапчука показала свій "вагітний" живіт, несподівані кадри: "я ледве йду..."