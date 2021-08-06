Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко ответила, готова ли сесть за стол "переговоров" ради примирении

Так, Елена, подарившая Владимиру двоих детей, стала гостьей программы "Слава+" (видео опубликовано на YouTube). Как известно, в прошлом году парочка развелась. Среди причин назывались частые измены со стороны Остапчука. Развод проходил со скандалами и обоюдными обвинениями. Не прошло и года после разрыва, как Владимир женился на Горняк.

Несмотря на распри, Елена ранее комментировала, что считает их пару "хорошей". О том, как складываются ее отношения с новой женой Владимира сейчас, поинтересовался ведущий Слава Демин.

По словам Елены, у них с Кристиной "нет никаких отношений".

"Мы не знакомы. Комментировать Кристину мне сложно, потому что лично мы не знакомы, никогда не общались. То, что я знаю о ней, это то, что я слышала от общих знакомых... Я максимально дистанцируюсь специально от их всяких публичных проявлений... Теза, что я считаю их хорошей парой - правда - люди встретились похожие в плане ментальном и моральном, и уровень у них ближе, чем был у меня с Владимиром..."

На следующий вопрос, готова ли Елена сделать первый шаг на пути примирения (если не с экс-мужем, то хоть с Кристиной), та ответила, что ей "никогда не приходило это в голову". Кроме того, она вспомнила, как новая жена Владимира обвиняла ее в "хейте", а это, мол, ерунда.

"Я видела ее видеообращение ко мне, в котором она обвиняла меня в том, что я ей с каких-то других аккаунтов пишу, или мои друзья пишут ей..."

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