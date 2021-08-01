Ведущий Владимир Остапчук и его вторая супруга Кристина Горняк выдали очередной перл из своей нескучной семейной жизни
Так, 36-летний шоумен и его возлюбленная отправились вдвоем в романтическое путешествие на авто. Кристина опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.
Девушка рассказала о забавной ситуации, которая произошла между ними в дороге.
"Такая смешная история! Мы в дороге уже, едем, я Вове говорю: "Вов, смотри туда, смотри сюда, и он мне говорит: "Ты мне как жена уже!" В смысле? Я уже год жена!", - возмутилась Горняк, назвав происходящее "сумасшедшим домом".
Галкин отрастил усы и похвастался торсом без футболки, Пугачевой завидуют: "Соблазнитель из 70-х"
Григорий Решетник раскрыл, почему Мишина и Эллерт не смогли быть вместе: «У них…»
Трагедия у Комарова из "Мир наизнанку", украинцы соболезнуют утрате: "Теперь он ушел к сыну..."
Эктор Хименес-Браво показал украинцам, в кого влюбился: "Пришло время познакомить вас чуть ближе"
48-летняя Руслана на яхте заткнула за пояс Полякову и Гросу: "Стальной пресс тут только у одной"
"Тамара, пожалуйста, я веду машину, не говори мне под руку! Успокойся!", - кривляясь, в свою очередь, возразил Остапчук, да еще и назвал супругу другим именем.
"Капец", - помахала головой шокированная Кристина и вынесла в подписи "вердикт": "Так и живем!".
Отметим, парочка сыграла свадьбу в прошлом году практически сразу после скандального развода Остапчука со своей первой супругой Еленой Войченко, от которой у него двое детей. Торжественная церемония прошла в фешенебельном ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтического вечера разволновавшийся ведущий не мог сдержать слез.
Напомним, жена Остапчука показала, как развлекается с мужем после разлуки: "Суровый тайминг"
А еще Politeka писала, жена Остапчука задрала платье и поразила видом на прогулке: "Гуляй, шальная императрица"
Также Politeka сообщала, жена Остапчука показала свой "беременный" живот, неожиданные кадры: "Я еле иду..."