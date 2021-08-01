Ведущий Владимир Остапчук и его вторая супруга Кристина Горняк выдали очередной перл из своей нескучной семейной жизни

Так, 36-летний шоумен и его возлюбленная отправились вдвоем в романтическое путешествие на авто. Кристина опубликовала кадры в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net.

Девушка рассказала о забавной ситуации, которая произошла между ними в дороге.

"Такая смешная история! Мы в дороге уже, едем, я Вове говорю: "Вов, смотри туда, смотри сюда, и он мне говорит: "Ты мне как жена уже!" В смысле? Я уже год жена!", - возмутилась Горняк, назвав происходящее "сумасшедшим домом".

"Тамара, пожалуйста, я веду машину, не говори мне под руку! Успокойся!", - кривляясь, в свою очередь, возразил Остапчук, да еще и назвал супругу другим именем.

"Капец", - помахала головой шокированная Кристина и вынесла в подписи "вердикт": "Так и живем!".

Отметим, парочка сыграла свадьбу в прошлом году практически сразу после скандального развода Остапчука со своей первой супругой Еленой Войченко, от которой у него двое детей. Торжественная церемония прошла в фешенебельном ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтического вечера разволновавшийся ведущий не мог сдержать слез.

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