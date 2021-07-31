Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной Горняк показал, как проводит время после расставания
Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук и Кристина Горняк узаконили свои отношения в 2020 году. Пара постоянно проводит время вместе, хотя и не всегда выходит. Кристина решила поделится, как встретилась с Владимиром после четырех дней разлуки. Кадры красотка опубликовала в социальной сети Инстаграм.
На новом видео Кристина и Владимир качались на качеле. Девушка была в топе и шортиках, а сверху можно заметить накидку. Остапчук надел футболки и шорты.
"Для настроения вам, как хорошо, что у нас живут дети", - написала Кристина.
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На втором видео девушка в мини держала бумажный стаканчик с напитком.
"Суббота. Суровый тайминг, на обед времени нет", - написала жена Остапчука.
На следующем стори Кристина показала, как обедает с любимым.
"Мужа не было четыре дня, дел накопилось много. Так что обед у нас", - написала девушка под видео в сторис Инстаграм.
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