Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя, порадовав фанатов
Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир поженились в 2020 году после того, как Остапчук ушел от прошлой жены - Елены Войченко, с которой у него двое детей. Новая супруга телеведущего любит Инстаграм и активно ведет там свой блог, радуя фанатами не только совместными фото, но и своими довольно смелыми кадрами.
На новом фото Кристина позировала в платье и босоножках. Девушка дополнила образ стильными очками. Красотка улыбалась, задрав ножку и проведя по ее верхней части пальчиком.
"Примерно с таких лицом и настроением я вхожу в выходные дни!
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Потому что: я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ!
p.s Если бы вы озвучивали это фото, то какой бы был текст, звук?!", - написала Кристина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Какая-то драйвовая песня", "Я счастлива", "Это была бы песня Senyorita)) Я люблю когда ты называешь меня Сеньорита", "Гуляй, шальная императрица и вся страна,которой правишь ты,берет с тебя пример)))".
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