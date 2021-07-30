Жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк показала себя, порадовав фанатов

Как пишет Politeka.net, Кристина и Владимир поженились в 2020 году после того, как Остапчук ушел от прошлой жены - Елены Войченко, с которой у него двое детей. Новая супруга телеведущего любит Инстаграм и активно ведет там свой блог, радуя фанатами не только совместными фото, но и своими довольно смелыми кадрами.

На новом фото Кристина позировала в платье и босоножках. Девушка дополнила образ стильными очками. Красотка улыбалась, задрав ножку и проведя по ее верхней части пальчиком.

"Примерно с таких лицом и настроением я вхожу в выходные дни!

Потому что: я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЖИЗНЬ!

p.s Если бы вы озвучивали это фото, то какой бы был текст, звук?!", - написала Кристина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Какая-то драйвовая песня", "Я счастлива", "Это была бы песня Senyorita)) Я люблю когда ты называешь меня Сеньорита", "Гуляй, шальная императрица и вся страна,которой правишь ты,берет с тебя пример)))".

Напомним, жена Остапчука показала свой "беременный" живот, неожиданные кадры

Также Politeka писала, что жена Остапчука уехала отдыхать без мужа и засветилась в объятиях молодого мужчины

А еще Politeka сообщала, что Данилко в образе Сердючки гульнул на роскошной свадьбе украинского ведущего



