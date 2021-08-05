Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука, переводчик Елена Войченко, подарившая ему двоих детей, разоткровенничалась с известным блогером

Так, Елена стала гостьей программы "Слава+" со Славой Деминым. Последний сделал анонс выпуска, который должен выйти 5 августа, у себя в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

На кадрах Демин показал любопытный фрагмент интервью с экс-женой Остапчука, где она говорит о реакции их 8-летней дочери Эмилии на развод.

"Сейчас она (дочь, - ред.) мне говорит: "Мама, когда я вырасту, я не буду выходить замуж, я просто буду рожать ребенка, потому что от мужчин одни проблемы", - разоткровенничалась девушка.

Расставание Владимира и Елены, напомним, проходило со скандалами. Одной из причин Войченко называла постоянные измены мужа. Кроме того, она обвиняла его в том, что он не помогает с детьми, в том числе и в финансовом плане.

Шоумен, в свою очередь, опроверг все обвинения. Недавно он высказался о том, что чувствует сейчас к своей бывшей.

"У меня смешанное к ней отношение. С одной стороны я ей безумно благодарен за наших прекрасных деток и годы вместе, с другой - совершенно не понимаю желания ограничить мое участие в воспитании детей, и вся эта публичная канитель "Я пойду на все каналы, Вова".

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