Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук пошутил, что его жена Кристина сильно пьет
Как пишет Politeka.net, популярный украинский теле - и радиоведущий, которого пригласили стать ведущим нового талант-шоу "Співають всі", в 2020 году во второй раз женился на Кристине Остапчук (девичья фамилия Горняк). Так, мужчина часто делится подробностями своей личной жизни со второй женой у себя в Instagram. На этот раз Остапчук решил пошутить, что Кристина сильно пьет и снял stories, где женщина лежит на полу в пижаме.
"У меня жена сильно пьет. Вот смотрите утром она уже лежит. Зай, ну Господи Боже мой ... Ладно, шучу-шучу, это она растяжку утреннюю делала", - смеется Остапчук.
Кроме этого, телеведущий заинтриговал подписчиков, ведь написал, что сегодня у них с женой "будет классный день", однако деталями не поделился.
Дочь Максима Галкина "перетанцевала" извивающуюся внучку Пугачевой: "Лиза - это нечто!"
Масштабная индексация пенсий, в Минсоцполитик раскрыли детали: "Правила будут касаться..."
Пассажирские поезда столкнулись лоб в лоб, есть жертвы: первые кадры трагедии в Чехии
Перестало биться сердце звезды культовых сериалов: "Недавно отпраздновал юбилей"
День рождения Могилевской на яхте пошел не по плану, кадры и подробности: "У нас авария!"
Ранее Politeka писала, что ведущий "Поют все" Остапчук сообщил о своем состоянии после второй вакцинации: "Месяц уже прошел, а у меня...".
Напомним, что ведущий "Поют все" Остапчук похвастался номером люкс с большой спальней и баром: "Ночь 4 750 грн.".
А еще Politeka сообщала, что Остапчук "накосячив", забыв о своей свадьбе, кадры перепалки с женой: "Сумасшедший дом".