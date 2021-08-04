Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук пошутил, что его жена Кристина сильно пьет

Как пишет Politeka.net, популярный украинский теле - и радиоведущий, которого пригласили стать ведущим нового талант-шоу "Співають всі", в 2020 году во второй раз женился на Кристине Остапчук (девичья фамилия Горняк). Так, мужчина часто делится подробностями своей личной жизни со второй женой у себя в Instagram. На этот раз Остапчук решил пошутить, что Кристина сильно пьет и снял stories, где женщина лежит на полу в пижаме.

"У меня жена сильно пьет. Вот смотрите утром она уже лежит. Зай, ну Господи Боже мой ... Ладно, шучу-шучу, это она растяжку утреннюю делала", - смеется Остапчук.

Кроме этого, телеведущий заинтриговал подписчиков, ведь написал, что сегодня у них с женой "будет классный день", однако деталями не поделился.

Ранее Politeka писала, что ведущий "Поют все" Остапчук сообщил о своем состоянии после второй вакцинации: "Месяц уже прошел, а у меня...".

Напомним, что ведущий "Поют все" Остапчук похвастался номером люкс с большой спальней и баром: "Ночь 4 750 грн.".

А еще Politeka сообщала, что Остапчук "накосячив", забыв о своей свадьбе, кадры перепалки с женой: "Сумасшедший дом".