Ведучий нового шоу "Співають всі" Володимир Остапчук вирушив у романтичну подорож зі своєю дружиною Христиною Горняк

Так, парочка втекла з розпеченого Києва в пошуках тихого й затишного містечка, де б вони змогли розслабитися. Остапчук з коханою вирішили провести кілька днів у новому сучасному готелі, який знаходиться в мальовничому куточку біля річки в одному з сіл Черкаської області.

Шоумен провів міні рум-тур у своїх "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net. На кадрах можна розгледіти невисокі котеджі готелю в футуристичному стилі з великою кількістю вікон.

Володимир з дружиною розмістилися в двокімнатному номері, в якому багато місця, але в той же час затишно: світла ванна, багато меблів для зберігання речей, м'які крісла та велике ліжко, а також приємний бонус - міні-бар.

"Це номер "Люкс", одна ніч - 4750 грн.,- повідомив ведучий. - Рівень "Стандарт" - 3250 грн... Дуже просторо, світло, крута система кондиціонування".

Парочка винесла вердикт, що це вдале місце для перезавантаження. Провівши ніч у готелі, Володимир поділився своїми враженнями:

"Я нарешті виспався вперше за пару місяців, прям офігенні відчуття, треба буде так частіше робити. Тому для перезавантаження - відмінне місце. Мета поїздки досягнута".

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