Ведущий нового шоу "Співають всі" Владимир Остапчук отправился в романтическое путешествие со своей супругой Кристиной Горняк

Так, парочка сбежала из раскаленного Киева в поисках тихого и уютного местечка, где бы они смогли расслабиться. Остапчук с возлюбленной решили провести несколько дней в новом современном отеле, который находится в живописном уголке у реки в одном из сел Черкасской области.

Шоумен провел мини рум-тур в своих "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах можно разглядеть невысокие коттеджи отеля в футуристическом стиле с большим количеством окон.

Владимир с женой разместились в двухкомнатном номере, в котором много места, но в то же время уютно: светлая ванная, много мебели для хранения вещей, мягкие кресла и большая кровать, а также приятный бонус - мини-бар.

"Это номер "Люкс", одна ночь - 4750 грн., - сообщил ведущий. - Уровень "Стандарт" - 3250 грн... Очень просторно, светло, крутая система кондиционирования".

Парочка вынесла вердикт, что это удачное место для перезагрузки. Проведя ночь в отеле, Владимир поделился своими впечатлениями:

"Я в кои-то веки выспался впервые за пару месяцев, прям офигенные ощущения, надо будет так почаще делать. Поэтому для перезагрузки - отличнейшее место. Цель поездки достигнута".

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