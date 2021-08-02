Ведущий Владимир Остапчук и его новая супруга Кристина Горняк решили устроить себе небольшой релакс-отпуск в фешенебельном отеле

Так, Кристина поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Они с Владимиром сбежали из городской суеты - судя по "сториз", за 160 км от Киева.

По словам девушки, они "приехали слегка перезагрузиться". Их уютный номер-люкс в теплых пастельных тонах состоит из двух комнат и располагает к отдыху.

"Все еще очень новое, а это всегда в кайф", - поделилась Горняк своими впечатлениями.

Позднее жена Остапчука опубликовала новое видео, показав как расслабляется на пляже. Длинноногая красотка растянулась на золотистом песочке, продемонстрировав подтянутую фигуру в белом купальнике спортивного стиля. Кристина прикрыла лицо соломенной шляпкой и улеглась так, чтобы волны слегка касались ее разжаренного на солнце загорелого тела.

"Почувствуй себя…🧡", - подписала кадры Горняк.

Пользователи кинулись комментировать увиденное. Супруг девушки оставил смайлики в виде сердечек.

"Кайф!"

"Вовы не хватает"

"Клас🔥🔥🔥 невероятно!"

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