Ведущий Владимир Остапчук и его новая супруга Кристина Горняк решили устроить себе небольшой релакс-отпуск в фешенебельном отеле
Так, Кристина поделилась кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, передает Politeka.net. Они с Владимиром сбежали из городской суеты - судя по "сториз", за 160 км от Киева.
По словам девушки, они "приехали слегка перезагрузиться". Их уютный номер-люкс в теплых пастельных тонах состоит из двух комнат и располагает к отдыху.
"Все еще очень новое, а это всегда в кайф", - поделилась Горняк своими впечатлениями.
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Позднее жена Остапчука опубликовала новое видео, показав как расслабляется на пляже. Длинноногая красотка растянулась на золотистом песочке, продемонстрировав подтянутую фигуру в белом купальнике спортивного стиля. Кристина прикрыла лицо соломенной шляпкой и улеглась так, чтобы волны слегка касались ее разжаренного на солнце загорелого тела.
"Почувствуй себя…🧡", - подписала кадры Горняк.
Пользователи кинулись комментировать увиденное. Супруг девушки оставил смайлики в виде сердечек.
"Кайф!"
"Вовы не хватает"
"Клас🔥🔥🔥 невероятно!"
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