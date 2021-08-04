Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як почувається після вакцинації

Як пише Politeka.net, популярний український теле- та радіоведучий, який зараз працює на новому проєкті "Співають всі", вирішив вакцинуватися. Так, у своєму Instagram чоловік розповів, що таке рішення він прийняв спонтанно.

"Зробив сьогодні другу вакцину. Так само спонтанно, як і першу. Я просто згадав, що місяць вже пройшов, а у мене такий графік, що єдиний вільний час був тільки в обід. Я о 12.00 записався і вже о 14.30 мені зробили вакцину. Вакцинувався CoronaVac, бо інші вакцини уряд не дозволяє. Почуваю себе добре, поки немає побочки", - розповів Остапчук.

Окрім цього, телеведучий попросив своїх шанувальників запитати у нього все, що цікавить про вакцинацію. Відповісти на питання Володимир Остапчук пообіцяв у прямому ефірі 5 серпня разом зі спеціалістом.

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