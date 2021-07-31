Телеведучий Володимир Остапчук з дружиною Христиною Горняк показав, як проводить час після розставання

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук та Христина Горняк узаконили свої стосунки у 2020 році. Пара постійно проводить час разом, хоча і не завжди виходить. Христина вирішила поділиться, як зустрілася з Володимиром після чотирьох днів розлуки. Кадри красуня опублікувала в соціальній мережі Instagram.

На новому відео Христина і Володимир гойдалися на гойдалці. Дівчина була в топі і шортиках, а зверху можна помітити накидку. Остапчук одягнув футболки та шорти.

"Для настрою вам, як добре, що у нас живуть діти", - написала Христина.

На другому відео дівчина в міні тримала паперовий стаканчик з напоєм.

"Субота. Суворий таймінг, на обід часу немає", - написала дружина Остапчука.

На наступному сторі Христина показала, як обідає з коханим.

"Чоловіка не було чотири дні, справ накопичилося багато. Так що обід у нас", - написала дівчина під відео в сторіс Instagram.

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