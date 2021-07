Ведучий SecretShow нового телепроєкту "Співають всі" Ваня Рассел розсекретив суму виграшу та правила нового шоу

Як пише Politeka.net, "Співають всі" – нове музичне талант-шоу, прем’єра якого відбудеться 21 серпня 2021 року. Новий проєкт буде демонструватися на телеканалі ТРК "Україна". Зауважимо, що це талант-шоу є адаптацією грандіозного проєкту за всесвітньо відомим форматом All Together Now.

Як відомо, вести шоу запросили популярного українського ведучого Володимира Остапчука.

За правилами, кожного із семи випусків перед журі із ста членів виступатимуть по 12 учасників у віці від 14 років. Вони можуть бути, як професіоналами так і аматорами, а також представниками різних музичних напрямів. Основне завдання учасників – змусити членів журі підспівувати. Одна зірка – один бал для учасника, чим більше зірок натисне на кнопку, тим більше балів.

Однак у спірних моментах рішення залишається за капітаном команди зірок – Наталією Могилевською. Переможця шоу очікує виграш у розмірі 500 000 гривень.

"Такого формату співочого шоу ви ще не бачили. Буде гаряче", - каже Ваня Рассел.

Як відомо, зірковими суддями стануть Jerry Heil, Анна Трінчер, Аліна Гросу, Артем Пивоваров, Оля Цибульська, Міла Нітіч, Сергій Лазановський та інші зірки.

