Ведущий SecretShow нового телепроекта "Співають всі" Ваня Рассел рассекретил сумму выигрыша и правила нового шоу

Как пишет Politeka.net, "Співають всі" – новое музыкальное талант-шоу, премьера которого состоится 21 августа 2021 года. Новый проект будет демонстрироваться на телеканале ТРК "Украина". Заметим, что это талант-шоу является адаптацией грандиозного проекта по всемирно известному формату All Together Now.

Как известно, вести шоу пригласили популярного украинского ведущего Владимира Остапчука.

По правилам, каждого из семи выпусков перед жюри из ста членов будут выступать по 12 участников в возрасте от 14 лет. Они могут быть как профессионалами так и любителями, а также представителями различных музыкальных направлений. Основная задача участников – заставить членов жюри подпевать. Одна звезда – один балл для участника, чем больше звезд нажмет на кнопку, тем больше баллов.

Однако в спорных моментах решение остается за капитаном команды звезд – Натальей Могилевской. Победителя шоу ожидает выигрыш в размере 500 000 гривен.

"Такого формата певческого шоу вы еще не видели. Будет горячо", - говорит Ваня Рассел.

Как известно, звездными судьями станут Jerry Heil, Анна Тринчер, Алина Гросу, Артем Пивоваров, Оля Цибульская, Мила Нитич, Сергей Лазановский и другие звезды.

Ранее Politeka писала, что певица Алина Гросу поделилась неожиданными подробностями личной жизни: "Я сожалею, что…".

Напомним, что Могилевская в юбке с пикантным вырезом оказалась в толпе горячих красавцев: "делают праздник".

А еще Politeka сообщала, что выяснилось, как по-настоящему зовут Могилевскую, Каменских и других звезд украинского шоубиза: "на Жмуре далеко не уедешь".