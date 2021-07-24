Відома співачка Наталія Могилевська показала яскраве фото в соцмережі і звернулася до фанатів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Наталія Могилевська, яка очолила зіркове журі в шоу "Співають всі", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі цікавим фото, на якому позує в натовпі молодих красенів і однієї дівчини.

Як видно, фотографія була зроблена десь в закуліссі зйомок, очевидно, після виступу. Схоже, хлопці на знімку – це творча команда Наталії, з якою вона виходила на сцену. До слова, хлопці всі в однакових нарядах-білих брюках і чорних сорочках з білими підтяжками і в капелюхах. А ось Могилевська серед них виблискує в чорній спідниці з пікантним вирізом і яскравому червоному піджаку з цікавим декором.

У підписі до фото співачка написала: "Поставте лайк тут! Тому що це ті люди, які роблять наше свято! Вірніше, їх частина. Спасибі, хлопці. Ps. Скоро в @svitsketv #Могилевська #додна".

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