Популярная украинская исполнительница Наталья Могилевская поделилась позитивом с поклонниками

Популярная артистка старается удивить своих поклонников, представая в ярких образах, пишет Politeka.net. В этот раз эффектная Могилевская решила станцевать перед камерой, поделившись хорошим настроением.

Видео артистка опубликовала в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Певица предстала в красивом оранжевом платье с нескромным декольте и длинным шлейфом. Неприличный разрез дал возможность Наталье сверкнуть своими красивыми ножками. Дополнила образ звезда сверкающими украшениями на шее.

"Какое у тебя сейчас настроение? Отправляй смайлик в комментариях 👇🏻", - поинтересовалась певица.

Публикация собрала более 8000 просмотров и много комментариев.

"Наташенька, ты неотразимая, изящная, яркая и очень эффектная!😊🧡❤️🧡❤️🧡", "Клевая😍😍😍", "Старость - не радость", "Где шея?.... женщина тыква....?", "Классная!!!", "Очень красивый наряд 🔥🧡🧡🧡", "Богиня ❤️🔥", "Какая вы красивая", "В платье не жарко? Мне вас жалко 😮", "Классная!🔥", "Невероятная женщина! Очень красивая !!! 🔥🔥", "Красивая, оригинальная, положительная! Очень вдохновляете всегда)","Под Бузову закосила", - написали пользователи сети.

Напомним, Могилевская в платье со смелым разрезом отплясала в компании парней в латексе

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