Известная певица и главная судья шоу "Співають всі" Наталья Могилевская показала забавное видео в соцсети

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно объявила, что стала главной судьей в шоу "Співають всі", часто радует поклонников яркими фото и видео в своем Instagram. Так, в этот раз звезд поделилась в сети забавным роликом, в котором зажигательно танцует в компании молодого красавца.

Как видно, ролик был снят где-то в закулисье нового вокального шоу. На нем Наталья под ритмичную музыку синхронно танцует с молодым человеком. Оказалось, что парня зову Ваня Рассел, и он стал ведущим бэкстейджа шоу "Співають всі".

Как видно, на видео Могилевская позирует в длинном бежевом платье с глубоким вырезом в зоне декольте, а сверху накинула декорированный темный пиджак. Парень рядом с ней танцует в темных шортах и футболке с забавной повязкой на голове.

Пользователи тут же принялись комментировать новое видео на странице Могилевской: "Наташ, вам не нужен этот весь хайп, вы просто шикарна без этого", "Вы красивая женщина, и песни хорошие, но теперешний образ вам не подходит. Вы как боитесь стареть и "косите" под молодежь, и сбросьте наконец эти страшные пиджаки", "Круто", "Вот это Ваню разнесло", "Можно было бы хоть чуток синхронно", "Новые заморочки Наташки! Уже не знает, как выпендриться!", "Прикольно! Мне нравится, что Вы круто экспериментируете!".

Напомним, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".

Как сообщала Politeka, Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита".

Также Politeka писала, что ЧП произошло с Могилевской у входа на съемочную площадку «Співають всі»: «Пытался наехать автомобиль, чтобы...».