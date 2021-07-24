Известная певица Наталья Могилевская показала яркое фото в соцсети и обратилась к фанатам

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила звездное жюри в шоу "Співають всі", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети интересным фото, на котором позирует в толпе молодых красавцев и одной девушки.

Как видно, фотография была сделана где-то в закулисье съемок, очевидно, после выступления. Похоже, парни на снимке – это творческая команда Натальи, с которой она выходила на сцену. К слову, парни все в одинаковых нарядах – белых брюках и черных рубашках с белыми подтяжками и в шляпах. А вот Могилевская среди них сверкает в черной юбке с пикантным вырезом и ярком красном пиджаке с интересным декором.

В подписи к фото певица написала: "Поставьте лайк здесь! Потому что это те люди, которые делают наш праздник! Вернее, их часть. Спасибо, ребята. Ps. Скоро в @svitsketv #могилевская #додна".

Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца: "Новые заморочки Наташки".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".

Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита".