Известная певица Наталья Могилевская показала яркое фото в соцсети и обратилась к фанатам
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая возглавила звездное жюри в шоу "Співають всі", часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети интересным фото, на котором позирует в толпе молодых красавцев и одной девушки.
Как видно, фотография была сделана где-то в закулисье съемок, очевидно, после выступления. Похоже, парни на снимке – это творческая команда Натальи, с которой она выходила на сцену. К слову, парни все в одинаковых нарядах – белых брюках и черных рубашках с белыми подтяжками и в шляпах. А вот Могилевская среди них сверкает в черной юбке с пикантным вырезом и ярком красном пиджаке с интересным декором.
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В подписи к фото певица написала: "Поставьте лайк здесь! Потому что это те люди, которые делают наш праздник! Вернее, их часть. Спасибо, ребята. Ps. Скоро в @svitsketv #могилевская #додна".
Напомним, Могилевская в платье с глубоким вырезом появилась в компании молодого красавца: "Новые заморочки Наташки".
Как сообщала Politeka, Могилевская удивила танцами в необычном платье с длинным разрезом: "Под Бузову закосила".
Также Politeka писала, что Могилевская на съемках "МастерШеф" засветила эффектную подружку Эктора: "Ах, какая сеньорита".