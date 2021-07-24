Відома українська співачка з Чернівців Аліна Гросу відверто розповіла про особисте життя в інтерв’ю Олександрі Кучеренко

Як передає "Телеканал ICTV", виконавиця та акторка Аліна Гросу відверто відповіла на 33 питання дружини Діми Комарова Олександри Кучеренко в програмі "Ранок у Великому Місті".

Так, Аліна зізналася, який життєвий досвід дав їй перший шлюб, а також розсекретила, за що її любить теперішній коханий – актор і режисер Роман Полянський.

"Я думаю, в першу чергу за мою голову, тому що вона досить кмітлива", - весело зауважує Аліна.

Гросу сказала, що хоче бачити поряд із собою чесну людину, яка буде її любити.

Окрім цього, зірка поділилася з Олександрою Кучеренко, коли заробила свої перші гроші, розповіла про свої конфузи на сцені та про найпоширеніші міфи про себе. Аліна каже, що найчастіше люди пліткують, що її молодший брат насправді є її сином, що вона двічі була одружена і, звичайно, про перенесені пластичні операції (зірка категорично заперечує будь-яке хірургічне втручання).

За словами зірки, її найдорожчий кліп коштував 40 000 (валюту не уточнила), а на місяць вона може витратити від 500 до 50 000 доларів. Основний її заробіток складають концерти. Аліна їздить на автомобілі марки Lexus GX 460.

Окрім цього, співачка відверто зізналася, що жалкує про те, що не подорослішала раніше.

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