Известная украинская певица из Черновцов Алина Гросу откровенно рассказала о личной жизни в интервью Александре Кучеренко

Как передает "Телеканал ICTV", исполнительница и актриса Алина Гросу откровенно ответила на 33 вопроса жены Димы Комарова Александра Кучеренко в программе "Утро в Большом Городе".

Так, Алина призналась, какой жизненный опыт дал ей первый брак, а также рассекретила, за что ее любит нынешний возлюбленный – актер и режиссер Роман Полянский.

"Я думаю, в первую очередь за мою голову, потому что она довольно сообразительная", - весело замечает Алина.

Гросу сказала, что хочет видеть рядом с собой честного человека, который будет ее любить.

Кроме этого, звезда поделилась с Александрой Кучеренко, когда заработала свои первые деньги, рассказала о своих конфузах на сцене и о самых распространенных мифах о себе. Алина говорит, что чаще всего люди сплетничают, что ее младший брат на самом деле является ее сыном, что она дважды была замужем и, конечно, о перенесенных пластических операциях (звезда категорически отрицает любое хирургическое вмешательство).

По словам звезды, ее самый дорогой клип стоил 40 000 (валюту не уточнила), а в месяц он может потратить от 500 до 50 000 долларов. Основной ее заработок составляют концерты. Алина ездит на автомобиле марки Lexus GX 460.

Кроме этого, певица откровенно призналась, что сожалеет о том, что не повзрослела раньше.

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