Українська співачка Аліна Гросу поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок нового шоу

Як пише Politeka.net, стартували зйомки масштабного шоу "Співають всі", в якому візьмуть участь 100 зірок. Знаменитості, зібрані з різних сфер, оцінюватимуть виступи українців. Очолить зірок співачка Наташа Могилевська.

Гросу ж буде однією з суддів. В Instagram вона засвітилася з блогером Олегом Машуковським, який нещодавно знявся в кліпі Тіни Кароль "Красиво".

"Як я вже говорила, я знімаюся в шоу «Співають всі» для «Канал Україна». 100 зірок, включаючи мене збираються разом", - зазначила співачка.

На наступному сторіс Машуковський запропонував співачці приїхати в його будинок, де живуть тіктокери.

"Аліна приїде в Тік Ток будинок і ми розвалимо все. Що ти очікуєш від сьогоднішнього вечора?",- запитав блогер.

"Мені вже добре. Навколо мене два прекрасних чоловіки. Я готова вже відслуховувати, підтримувати. Блін, я не хочу скандалити, я так хочу підтримати когось. Я хочу бути доброю", - заявила зірка.

Нагадаємо, що Гросу виконала свою "бджілку" на новий лад, фанати в захваті:"просто бомба".

Як повідомляла Politeka, Аліна Гросу в сміливому купальнику заворожила виглядом пружних форм:"задоволення".

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