Відома 26-річна українська співачка з Чернівців Аліна Гросу приміряла новий образ й стала дуже схожою на Тіну Кароль

Як пише Politeka.net, попри щільний графік (зірке бере участь у новому проєкті "Співають всі"), співачка Аліна Гросу активно веде свій блог в Instagram.

Нещодавно дівчина поділилася з фанами новим селфі, де постала в дуже цікавому образі. У пості під світлиною співачка розповіла, чому надає перевагу довгим нігтям та похизувалася новим яскравим манікюром. Довге волосся Аліни було накручене в стилі афрокучерів.

Заздалегідь напишу для тих, хто запитає чому не короткі нігтики. Мені от не йдуть вони, та й шилак, зазвичай, відпадає менше ніж за тиждень, а гелеві тримаються від манікюру до коррекції🙃, - пише Аліна.

Зауважимо, що фанати зірки не тільки відзначили красу свого кумира, а й написали про неймовірну схожість Гросу з Тіною Кароль.

"Боже мій, ну лялька!", "Схожа на Кароль", "Я спершу подумала, що це Тіна Кароль", "Красуня", "Ти класна", " Вауу,шикарна просто барбі😍😍❤️❤️", " Ой😍 спочатку здалось що це Тіна Кароль у юності", - пишуть користувачі мережі.

До речі, це вже не перший випадок, коли "оновлену" Гросу плутають з Тіною Кароль.

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Нагадаємо, що Аліна Гросу в сміливому купальнику заворожила виглядом пружних форм: "Задоволення".

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