Популярна українська співачка Тіна Кароль розповіла про те, як її дражнили в дитинстві

Тіна Кароль завжди спокійно ставилася до своєї зовнішності, тому не боїться показати себе без косметики і фотошопу. Артистка часто демонструє природну красу, так як поза сценою вона не любить вбиратися і носити яскравий одяг.

Однак, як розповідала Тіна в своєму інтерв'ю, в дитинстві все було інакше, адже її навіть обзивали образливими прізвиськами. За словами зірки, її дражнили в дитинстві "гидким каченям":

"Ще як! Але на це є маса причин. По-перше, в усі часи, напевно і донині, хлопчики рідко відрізняються особливою галантністю і не бачать в своїх однокласницях тих самих лебедів. Крім цього, зізнаюся, я була досить звичайною, мало чим виділяється, скромною дівчинкою з двома кісками і великим бантом» - підкреслювала Тіна, розповідаючи про зовнішність.

Зараз зірка змінилася і цілком здатна показати справжні фатальні образи, а також сміливо здивувати різкими змінами стилю. Головний акцент в макіяжі Тіни-червоні губи, які вже давно стали головною б'юті-візиткою співачки.

Щоб шкіра після регулярного сценічного гриму залишалася здоровою і свіжою, Тіна не зраджує своєму правилу – після сцени ніякого макіяжу. Також Тіна Кароль не раз розповідала, що ретельно стежить за своїм здоров'ям. У неї вдома є свій спортзал, вона часто там займається. Хоч вона і не показує цього, але нерідко проводить там свої тренування.

Раніше ми писали, артистка після презентації своїх двох останніх кліпів помітно відступила від скромних образів і елегантних нарядів в кожному виступі. Тепер Кароль намагається чергувати їх з серією вельми відкритих костюмів, комбінезонів з сіточкою і навіть з обтягуючими шкіряними міні.

За словами самої виконавиці, вона відходить від звичних рамок.

"Я рада, що знову пишу, був період, коли я замовляла пісні. Це особиста перемога. Прийшов час, і можливо тільки зараз я відпускаю минуле. Я пішла на ризик і якщо ти маєш менталітет переможця, то цей ризик виведе тебе на новий рівень. Якщо боїшся ризикувати, то ти в програші. Я-зухвала, але вихована», — говорила в інтерв'ю Тіна раніше.

Як можна помітити на представлених кадрах, зірка більше не приховує свою привабливість і всіляко намагається підкреслити форми новими костюмами з вирізами.

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