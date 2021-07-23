Известная 26-летняя украинская певица из Черновцов Алина Гросу примерила новый образ и стала очень похожей на Тину Кароль
Как пишет Politeka.net несмотря на плотный график (зоркий принимает участие в новом проекте "Поют все"), певица Алина Гросу активно ведет свой блог в Instagram.
Недавно девушка поделилась с фанами новым селфи, где предстала в очень интересном образе. В посте под фотографией певица рассказала, почему отдает предпочтение длинным ногтям и похвасталась новым ярким маникюром. Длинные волосы Алины были накручены в стиле афрокудрей.
Заранее напишу для тех, кто спросит почему не короткие ноготки. Мне вот не идут они, да и шилак, обычно, отпадает меньше чем за неделю, а гелевые держатся от маникюра до коррекции, - пишет Алина.
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Заметим, что фанаты звезды не только отметили красоту своего кумира, но и написали о невероятном сходстве Гросу с Тиной Кароль.
"Боже мой, ну кукла!", "Похожа на Кароль", "Я сперва подумала, что это Тина Кароль", "красавица", "ты классная", "Вауу, шикарная просто Барби", "Ой, сначала показалось что это Тина Кароль в юности", - пишут пользователи сети.
Кстати, это уже не первый случай, когда "обновленную" Гросу путают с Тиной Кароль.
Ранее Politeka писала, что красавчик из клипа Тины Кароль прижался к Алине Гросу, певица удивила кадрами: "я готова уже...".
Напомним, что Алина Гросу в смелом купальнике заворожила видом упругих форм: "Удовольствие".
А еще Politeka сообщала, что Кароль призналась, из-за чего ее дразнили в детстве "гадким утенком": "признаюсь, я была достаточно...".