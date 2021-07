Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав, як проходять зйомки "Співають всі"

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук є популярним українським телеведучим. Красунчик працював у багатьох проектах, а зараз працює в "Співають всі". У тебе в Instagram телеведучий вирішив показати, як проходить зйомки проекту.

На фото, яке Володимир залишив в Instagram, можна побачити телеведучого, який сидів біля дзеркала. В цей час поруч знаходилися лікарі, які обробляли руки Остапчуку. Як можна зрозуміти, з Володимиром стався неприємний інцидент.

"Кров на проекті "Співають всі", - підписав лаконічно фотографію Володимир.

Відзначимо, що шоу" Співають всі " - це адаптація грандіозного проекту All Together Now, придуманого у Великобританії. В Україні зайнявся проектом ТРК"Україна". У 2021 році буде перший сезон шоу, адже до цього в Україні не показували даний формат.

