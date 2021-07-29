Багато українських зірка відомі широкій публіці під вигаданими іменами, тоді як їх справжні мало хто знає

Як повідомляє Politeka.net, багато українських знаменитостей протягом всієї своєї кар'єри використовують творчі псевдоніми. Водночас іноді навіть найвідданіші фанати не знаю справжніх імен своїх кумирів. На сторінці програми "Зірковий шлях" в Instagram вирішили відкрити завісу таємничості і назвати справжні імена деяких селебріті, показавши також їх фото. Однак, навіть тут не обійшлося без казусу.

Спочатку в добірці була співачка Настя Каменських, справжнє ім'я якої Анастасія Жмур. Однак незабаром публікацію видалили і опублікували заново, але вже без Насті. Це викликало бурхливе обговорення в коментарях.

Також у добірці опинився ведучий Анатолій Анатоліч, якого в житті звуть Анатолій Яцечко. Є тут і колись популярна співачка Міка Ньютон, яку звуть Оксана Грицай. Забавно, але справжнє прізвище співачки Наталь Могилевської – Могила. А співака і композитора Владислава Приходька фанати знають під творчим ім'ям Влад Дарвін.

У коментарях під цим постом почалася жвава дискусія, більшість коментарів, правда, через Насті Каменських, яку видалили з добірки. "Де поділи Жмур", "А Жмур де?", "Як добре на людей впливають! Раз і Піжмур немає", "Так у Анатоліча син виходить Нільс Яцечко", "Напевно, Настя попросила видалити, посоромилася", "Круто!", "Всі помітили, що NК видалили", "Жмур було найсмішніше", "На Жмурі далеко не заїдеш", "А де ж Настя? Попросила видалити?",- пишуть користувачі.

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