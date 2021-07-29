Многие украинские звезды известны широкой публике под выдуманными именами, тогда как их настоящие мало кто знает

Как сообщает Politeka.net, многие украинские знаменитости на протяжении всей свой карьеры используют творческие псевдонимы. В это же время иногда даже самые преданные фанаты не знаю настоящих имен своих кумиров. На странице программы "Зірковий шлях" в Instagram решили приоткрыть завесу таинственности и назвать настоящие имена некоторых селебрити, показав также их фото. Однако, даже тут не обошлось без казуса.

Изначально в подборке была певица Настя Каменских, настоящее имя которой Анастасия Жмур. Однако вскоре публикацию удалили и опубликовали заново, но уже без Насти. Это вызвало бурное обсуждение в комментариях.

Также в подборке оказался ведущий Анатолий Анатолич, которого в жизни зовут Анатолий Яцечко. Есть здесь и некогда популярная певица Мика Ньютон, которую зовут Оксана Грицай. Забавно, но настоящая фамилия певицы Наталь Могилевской – Могила. А певца и композитора Владислава Приходько фанаты знают под творческим именем Влад Дарвин.

В комментариях под этим постом началась оживленная дискуссия, большинство комментариев, правда, из-за Насти Каменских, которую удалили из подборки. "Где дели Жмур", "А Жмур где?", "Как хорошо на людей влияют! Раз и Жмур нет", "Так у Анатолича сын получается Нильс Яцечко", "Наверное, Настя попросила удалить, постеснялась", "Круто!", "Все заметили, что NК удалили", "Жмур было самое смешное", "На Жмуре далеко не уедешь", "А где же Настя? Попросила удалить?", - пишут пользователи.

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