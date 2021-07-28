Відомий український теле - і радіоведучий Слава Дьомін, зірка "Голосу країни", показав сина і розповів про те, що відбувається

Як пише Politeka.net, Слава Дьомін є успішним українським ведучим на радіо і ТБ. Красунчик в цьому році вирішив розлучитися з дружиною після 13 років шлюбу, але продовжує бачитися і виховувати сина.

На нових сторіс в Instagram Слава показав, як виглядає малюк. На кадрі Влад (так звуть хлопчика), стояв у футболці і шортах, позуючи на вулиці. Рука у малюка була зламана.

"Ось так вчора син невдало приземлився на руку під час тренування з футболу. 10 днів в гіпсі. Якраз встигне до відпустки", - написав Слава.

"Потренувався вчора. Невдало впав на руку. Тріщина. Гіпс на 10 днів", - написав сам Влад.

Фанати поставили 200 лайків і написали коментарі:

"Влад, швидкого тобі одужання"," очманіти", " Влад, одужуй! Я теж з гіпсом. Зв'язки на нозі порвала ( " , " одужуй! Це в» Шахтарі " такий інцидент стався?(", "Головне що хлопець на позитиві, незважаючи на травму! так тримати!!))".

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