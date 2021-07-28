Известный украинский теле- и радиоведущий Слава Демин, звезда "Голосу країни", показал сына и рассказал о происходящем

Как пишет Politeka.net, Слава Демин является успешным украинским ведущим на радио и ТВ. Красавчик в этом году решил развестись с женой после 13 лет брака, но продолжает видеться и воспитывать сына.

На новых сторис в Инстаграм Слава показал, как выглядит малыш. На кадре Влад (так зовут мальчика), стоял в футболке и шортах, позируя на улице. Рука у малыша была сломана.

"Вот так вчера сын неудачно приземлился на руку во время тренировки по футболу. 10 дней в гипсе. Как раз успеет до отпуска", - написал Слава.

"Потренировался вчера. Неудачно упал на руку. Трещина. Гипс на 10 дней", - написал сам Влад.

Фанаты поставили 200 лайков и написали комментарии:

"Влад, быстрого тебе выздоровления", "Обалдеть", "Влад, выздоравливай! Я тоже с гипсом. Связки на ноге порвала (", "Выздоравливай! Это в «Шахтере» такой инцидент произошел?(", "Главное что парень на позитиве, несмотря на травму! так держать!!))".

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