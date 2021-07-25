Известная украинская певица Анастасия Приходько вляпалась в скандал из-за своих высказываний

Как сообщает Politeka.net, известная украинская артистка и мама троих детей Анастасия Приходько часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно певица высказалась относительно современных кумиров, приведя как пример Виктора Цоя, Фредди Меркьюри и других звезд. При этом она раскритиковала современных тиктокеров.

На высказывания Насти отреагировал известный украинский блогер Олег Машуковский, который не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. Он возмутился словам Приходько и сказал, что она "застряла в прошлом".

Вскоре в этот скандал вмешался и радиоведущий Слава Демин, который сообщил своим фолловерам о ситуации между Приходько и Машуковским. "Настя Приходько зарубилась с Олегом Машуковским, потому что Настя считает, что тиктокеры – это скажем так деграданты, и они ничего хорошего и полезного не несут", - рассказал Демин в своих сторис.

К слову, певица откопала в сети интересный снимок, который показала в своих сторис. На нем блогер Машуковский запечатлен в образе эффектной блондинки. "Вот он! Человек, который учит меня уму-разуму. Мужик с накладными си**ками!", - подписала кадр Анастасия.

Надо сказать, что после всего Приходько еще и возмутилась, что на нее, девушку, ополчились двое мужчин. При этом напомнила, что изначально не называла ничьи имена.

Напомним, Приходько взялась за бокал, устроив развлечения с подружкой: "Всё хорошо начиналось, но...".

Как сообщала Politeka, Приходько объяснилась перед украинцами за "пропитый" голос: "Меня очень..."

Также Politeka писала, что Приходько выдала гневное обращение в ответ на критику украинцев: "Нравиться всем не буду".