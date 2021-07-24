Известная украинская певицаАнастасия Приходько показала как проводит время дома

Известная исполнительница не так давно стала многодетной мамой. С появлением на свет третьего ребенка Анастасия стала вести себя более открыто.

Певица то и дело выкладывает различные видео и фото в Instagram, а также рассказывает о буднях многодетной мамочки, передает Politeka.net.

Не стесняется Приходько себя показывать с ироничной стороны.

Так, на выходных певица решила отдохнуть и расслабится во дворе дома, где она живет с семьей.

Певица устроилась на лужайке с бокалом в руке, однако ей помешал домашний питомец – собака по кличке Голда.

Анастасия решила устроит фотосет со своей любимицей.

На кадрах видно, что времяпровождение со своей собакой приносит певице огромное удовольствие.

«А так всё хорошо начиналось😂😂😂 Но, Голда решила по-своему🙈😅А вообще, я считаю, что чувство юмора просто необходимо для адекватного восприятия действительности! А ещё для того, чтоб сглаживать любые конфликты🙈 Согласны?», -написала она.

Фолловеры уже отреагировали на увиденное.

"Юмор - наше всё 🔥❤️😍"

"Классная собака что за порода?" - пишут в сети.

Напомним, что Приходько ужаснула безвкусными образами, показав, как на ней экономили в России: «Не хватило денег на…»

Как сообщала Politeka, Приходько в топике оконфузилась, попытавшись записать танцевальное видео.

Также Politeka писала, что Приходько, став копией Анджелины Джоли, покормила ребенка грудным молоком: "Хотела по-особенному..."