Известная украинская певицаАнастасия Приходько показала как проводит время дома
Известная исполнительница не так давно стала многодетной мамой. С появлением на свет третьего ребенка Анастасия стала вести себя более открыто.
Певица то и дело выкладывает различные видео и фото в Instagram, а также рассказывает о буднях многодетной мамочки, передает Politeka.net.
Не стесняется Приходько себя показывать с ироничной стороны.
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Так, на выходных певица решила отдохнуть и расслабится во дворе дома, где она живет с семьей.
Певица устроилась на лужайке с бокалом в руке, однако ей помешал домашний питомец – собака по кличке Голда.
Анастасия решила устроит фотосет со своей любимицей.
На кадрах видно, что времяпровождение со своей собакой приносит певице огромное удовольствие.
«А так всё хорошо начиналось😂😂😂 Но, Голда решила по-своему🙈😅А вообще, я считаю, что чувство юмора просто необходимо для адекватного восприятия действительности! А ещё для того, чтоб сглаживать любые конфликты🙈 Согласны?», -написала она.
Фолловеры уже отреагировали на увиденное.
"Юмор - наше всё 🔥❤️😍"
"Классная собака что за порода?" - пишут в сети.
Напомним, что Приходько ужаснула безвкусными образами, показав, как на ней экономили в России: «Не хватило денег на…»
Как сообщала Politeka, Приходько в топике оконфузилась, попытавшись записать танцевальное видео.
Также Politeka писала, что Приходько, став копией Анджелины Джоли, покормила ребенка грудным молоком: "Хотела по-особенному..."