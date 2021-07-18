Украинская певица Анастасия Приходько показала, как неудачно ее одевали в начале карьеры
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм 34-летняя артистка показала, как выглядела более 10 лет назад. Тогда она весила на 18 килограмм больше, чем весит сейчас.
«Что вы знаете о весе? 68 кг, я весила так в 22 года. Я считаю, что тут все на стиле – макияж, платье, вместе это просто мисс Крыжопль», - подписала фото звезда.
Кроме этого, Приходько показала, как ее одевали в России во время участия в «Фабрике звезд» и «Евровидении». Как известно, Анастасия представляла Россию на песенном конкурсе в 2009 году, но сейчас артистка активно поддерживает Украину.
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«Я считаю это фото победитель всех моих костюмов. 20 лет. Олимпийский. Москва», - отметила Приходько.
«А как вам такой образ? У первого канала тогда не хватило денег мне на туфли, и я вышла в своих кроссовках, где маркером замазали стрелки адидас», - призналась Приходько.
Напомним, что Анастасия Приходько показала себя в 16 лет, рассекретив видео кастинга в ВИА Гру: "Ща Косте напишу".
А еще Politeka сообщала, что Приходько в топе опозорилась, попытавшись записать танцевальное видео: "Тема закрыта".
Также Politeka писала, что Приходько, став копией Джоли, покормила ребенка грудным молоком: "Хотела по-особенному...".