Відома співачка Анастасія Приходько приміряла образ відомої героїні фільмів

Артистка не тільки займається творчістю, але також вихованням дітей, передає Politeka.net. Співачка-мати трьох дітей, однієї дівчинки - Нанни, і двох синів - Гордія і Луки. Останній народився у 2021 році і зірка його ще годує грудним молоком.

Співачка розмістила фото в Instagram, на якому якраз піднесла дитину до грудей. Примітно, що образ для цього співачка вибрала вельми несподіваний - Приходько стала копією Анджеліни Джолі в ролі Маліфісенти з однойменного фільму.

Анастасія одягла на голову довгі роги і зробила яскравий макіяж.

"Хотіла по-особливому зробити підпис до фото, а потім мені здалося, що і так все зрозуміло...❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ або у вас є варіанти, як можна описати фотографію?

P. S. Хто не зрозумів, це я на @spivayut_vsi в образі Маліфісенти в перервах між зйомками годую Луку🙌 😍 чоловік підловив😉", - написала артистка.

За п'ять годин публікація зібрала сотні лайків і багато коментарів:

"Це прекрасно🔥 🔥 🔥", " яка ніжність і сила🙏", " мама в будь-якому образі залишається мамою❤️"," Так би підписав "робота роботою, а обід за розкладом"🙌 😊", " велика молодець, що годуєте грудьми🤱", " демон і Ангел!))".



