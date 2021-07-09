Известная украинская певица Анастасия Приходько откровенно рассказала о совмещении работы с воспитанием троих детей

Артистка поделилась в своем Инстаграм новым видео, в котором поделилась с поклонниками откровением о своей жизни. Ранее в этом году Приходько стала мамой в третий раз. С тех пор певица стала гораздо более откровенной со своими поклонниками: она решила рассказывать и показывать наглядно, как выглядит жизнь многодетной мамы.

Как пишет Politeka.net, в новом видео Приходько рассказала, что в ближайшее время будет очень занята, ведь сейчас у нее появилось много работы, которую артистке надо совмещать с воспитанием троих детей.

«Я похожа уже на мумию. Вот так вот не спать и работать…Я вам клянусь, в 20 лет я бы не выдержала такого ритма», - рассказала певица.

Она также подчеркнула, что у нее сейчас нет никакого «допинга», и она никак не снимает стресс.

«Я устала…Я не понимаю, что происходит, но я держусь…», - призналась Приходько.

В то же время певица рассказала, что иногда у нее бывает состояние, когда ее сил не хватает.

«Я хочу все бросить и уйти», - описала это состояние звезда.

В то же время она пообещала, что не будет сидеть, плакать и «распускать нюни», а продолжит упорно работать и помогать своим малышам.

Напомним, Настя Приходько рассказала о бессилии и какие страшные тайны скрывают ее тату.

Как сообщала Politeka, Приходько впервые за долгое время показала мужа, с которым знакома с детства.

Также Politeka писала, что Приходько сильно изменилась после рождения третьего ребенка и поразила откровением.