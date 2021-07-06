Известная певица и многодетная мама Анастасия Приходько поделилась, как изменилась ее жизнь с рождением третьего ребенка

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Приходько, которая совсем недавно родила третьего ребенка, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась в сети милым лирическим видео, в котором показала себя настоящую, а в подписи к нему рассказала, как изменилась ее жизнь, когда она стала многодетной мамой.

В ролике Анастасия появилась в стильном клетчатом платье голубого оттенка, которое, по ее словам, очень удобное для кормления ребенка грудью. Певица призналась, что устала все время "прыгать на амбразуру", теперь ей нравится тихая жизнь в материнских заботах.

"Мне все говорят, что с третьим ребёнком я совсем поменялась. Могу себе позволить. Не всё же время мне грудью на амбразуру прыгать и кому-то что-то доказывать. Всё. Мне нравится быть мамой. Мне нравится понимать свою ценность как женщины. Мне нравится в конце концов, что рядом мужчина, который любит и принимает меня, а я его. Я люблю жить и дышать на полную. Мне нравится быть собой. Сейчас. Вот в данный момент такая, какая я есть. А сейчас я в первую очередь МАМА. И пусть весь мир подождёт", - поделилась Приходько в подписи к видео.

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