Известная певица Анастасия Приходько похвасталась отдыхом с детьми

Звезда - многодетная мать, которая много времени проводит со своими чадами и показывает это в Инстаграм, передает Politeka.net.

В этот раз красотка вместе с ребятишками похвасталась отдыхом в бассейне.

Настя показала, как зашла в воду и наслаждается прохладой в жару.

А позже красотка показала сына Гордея, который не хотел вылазить из воды.

Сын также занял молодую маму в купальнике, который подчеркнул формы артистки после недавней беременности. Настя встала на край бассейна и нырнула в воду.

Кадры вышли летними и позитивными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, Настя Приходько сейчас состоит во втором браке. В 2010 году артистка родила старшую дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы, с которым позже рассталась.

Далее красотка вышла замуж за бизнесмена, Александра. Сейчас супруги также воспитывают двоих общих сыновей Гордея 2015 года рождения и Луку - 2021-го.

Примечательно, что Приходько редко показывает своего второго мужа. По словам звезды, ее возлюбленный не любит публичную жизнь.

К слову, с Александром Настя знакома еще со школьной скамьи, бизнесмен был первой любовью Приходько.

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