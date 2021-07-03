Известная певица Анастасия Приходько похвасталась отдыхом с детьми
Звезда - многодетная мать, которая много времени проводит со своими чадами и показывает это в Инстаграм, передает Politeka.net.
В этот раз красотка вместе с ребятишками похвасталась отдыхом в бассейне.
Настя показала, как зашла в воду и наслаждается прохладой в жару.
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А позже красотка показала сына Гордея, который не хотел вылазить из воды.
Сын также занял молодую маму в купальнике, который подчеркнул формы артистки после недавней беременности. Настя встала на край бассейна и нырнула в воду.
Кадры вышли летними и позитивными, но не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Настя Приходько сейчас состоит во втором браке. В 2010 году артистка родила старшую дочь Нанну от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы, с которым позже рассталась.
Далее красотка вышла замуж за бизнесмена, Александра. Сейчас супруги также воспитывают двоих общих сыновей Гордея 2015 года рождения и Луку - 2021-го.
Примечательно, что Приходько редко показывает своего второго мужа. По словам звезды, ее возлюбленный не любит публичную жизнь.
К слову, с Александром Настя знакома еще со школьной скамьи, бизнесмен был первой любовью Приходько.
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