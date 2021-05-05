Известная певица Анастасия Приходько раскрыла, как познакомилась со своим мужем

Артистка дважды выходила замуж, а сейччас она многодетная мать, передает Politeka.net. Первую дочь, Нанну, звезда родила в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилавы. Пара разошлась, и в 2013 году певица снова вышла замуж за бизнесмена, Александра.

У супругов в 2015 и 2021 годах родились сыновья.

Примечательно, что Приходько редко показывает своего второго мужа. По словам звезды, ее возлюбленный не любит публичную жизнь.

Однако редкие фото Насти с мужем можно встретить в сети. Так, например, вот кадры с венчания супругов, сделанные в 2019 году:

Отметим, в своих сторис несколько часов назад звезда рассказала, как познакомилась с супругом.

"Я со своим мужем познакомилась в школе. Он был старше меня на два класса. Я его знаю с самого детства, с семи лет и он моя первая любовь, единственная и последняя", - призналась Настя.

Также в сторис звезда рассказала, как выбирала имена детям. Кроме указанной Нанны, артистка назвала сыновей Гордеем и Лукой.

"Просто я люблю редкие имена. Лука - это вообще мое самое любимое, хотя мы думали назвать его либо Эллаи, либо Оскар. Но мы остановились на имени Лука, потому что редкое имя", - поделилась певица.

Отметим, Настя Приходько родилась 21 апреля 1987 года в Киеве. Артистка принимала участие в шоу Первого канала «Фабрика звезд-7», в котором заняла первое место.

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