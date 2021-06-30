Известная украинская певица Настя Приходько показала, как выглядит после родов

Как пишет Politeka.net, Настя Приходько является популярной украинской певицей. Красотка 25 марта родила сына, которого назвала Лукой. Девушка скрывала свою беременность и роды, рассказав обо всем только через месяц после появления младенца. Сейчас девушка решила впервые надеть купальник после родов, показав фигурку.

На кадрах, которые Настя опубликовала в сторис Инстаграм, показала себя в белом купальнике с вырезами. Красотка прошлась у бассейна, показав себя со всех сторон.

"Рискнула через 3 месяца после родов надеть купальник", - написала Приходько.

После этого девушка показала несколько поз, в которых ее фотографировали в бассейне.

"Такую вы меня не видели", - написала под новым сторис Настя.

Девушка на нем нырнула, чтобы сделать красивые фото уже под водой.

Напомним, Приходько рассказала о личных проблемах после рождения третьего ребенка

А еще Politeka писала, что Приходько в наряде с открытыми плечами показала себя с неожиданной стороны

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