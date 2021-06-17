Известная певица Настя Приходько показала уставшую себя без фильтров и косметики после бессонных ночей

Не так давно Настя в третий раз стала мамой, причем третью беременность она скрывала до самых родов и даже участвовала на шоу в положении. В этот раз звезда решила честно показать себя после ночей без сна, так как ребенок стал спать только полчаса и все.

«Девочки, скажите, у вас такое было? Спит полчаса и все. Что делать в таком случае? Помогите, срочно» - спросила Настя, подметив, что теперь она «уже похожа на мумию». После этого звезда поделилась кадрами со старшими детьми на мероприятии и рассказать о своей манере воспитания:

«В тот момент, когда я впервые стала мамой, я поняла одну архиважную вещь! Мой ребёнок никогда не услышит от меня фразу «я тебя родила и ты должен быть мне благодарным» Никогда!!! Поднимите руку, кто слышал эту фразу или похожую в детстве? Что это за долг такой?

Мои дети не выбирали появится им на свет или нет и тем более не просили об этом! Это было взвешенное решение родителей! Они НЕ должны отдавать ни мне, ни своему папе никаких долгов. А наша задача сделать все, чтоб они были счастливы и выросли настоящими людьми.

Именно поэтому, я стараюсь поддерживать своих детей во всём! Я так хочу, чтоб их мечты сбывались! Я так жду, когда они определяться со своими желаниями и тем, кем они хотят стать, чтоб помогать им осуществить всё задуманное! А для этого нужно дать им попробовать себя во многом», - пишет Настя.

Ранее Настя делилась в своем микроблоге в Инстаграм 13-ю фактами из личной жизни, о которых фанаты "точно не знали".

"Всё, что угодно было в моей жизни, но, из окон я не выпадала, собаку при мне не сбивали, слава Богу, и стриптизершей я не работала, а вот официанткой была. Как видите, у меня в жизни было много плохого и страшного, что оставило глубокий отпечаток в моём понимании мира, очень закалило меня и выковало очень острое, просто пограничное ощущение справедливости. Я не люблю, когда обижают тех, кто не может за себя постоять.

Но, поверьте, я точно это умею делать и больше никогда не дам себя в обиду. Кроме того, я очень тонко чувствую боль тех, кто проходил в своей жизни тяжёлые испытания", - звезда удивила признанием.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".