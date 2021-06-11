Певица Анастасия Приходько наслаждается материнством, показывая поклонникам свои будни с тремя детьми

34-летняя звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" в Инстаграм, удивив "хулиганским днем" и планами на четвертого ребенка, передает Politeka.net.

Как известно, певица в третий раз стала мамой совсем недавно. 25 марта она родила сына Луку, причем скрывала от публики и беременность, и роды, рассекретив событие только через месяц.

Сейчас многодетная мама активно выставляет кадры и рассказывает, как проводит время с наследниками.

В частности, Настя решила порадовать детей необычной инициативой - целый день они могут делать, что хочешь (в пределах разумного, конечно) - это же касается и еды.

"У нас сегодня "хулиганский день", - сообщила певица и спросила у старших сына с дочкой - Сегодня мы едим шоколада, сколько хотим... не едим суп, да? Что вы сегодня вместо супа хотите?"

"Заказывают бутерброды с сыром и колбаской", - подписала она следующий кадр.

В итоге, дети сами сходили в магазин, похваставшись затем своим "уловом": гигантской пачкой чипсов, "Спрайтом, колбасой "Докторской" и сыром. Приходько только и смогла вымолвить: "О боже, ну, ладно...", приготовив детям бутерброды в микроволновке.

Весело проведя день со старшими, Настя показала и младшенького, убаюкивая того на руках.

"My boy. Любовь всей моей жизни! Может, еще в 50 лет схожу за 4)))", - подписала она трогательное фото.

Напомним, старшую дочь Нану Приходько родила в 2010 году от абхазского бизнесмена Нури Кухилава. Вскоре после развода с первым мужем, в 2013 году она вышла замуж за бизнесмена Александра, а в 2015 году родила ему сына Гордея.

Напомним, Настя Приходько призналась, почему ей пришлось скрывать третью беременность: "Я постоянно плакала"

Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

Также Politeka писала, Анастасия Приходько тайно родила третьего ребенка, нежные фото: "Какой крошка".