Известная певица Анастасия Приходько, которая призналась, как ухаживает за лицом, показала синяки под глазами

Как сообщает Politeka.net, артистка, которая совсем недавно стала мамой в третий раз, поделилась новым откровением на своей странице в Инстаграм. Так, звезда решилась показать свое лицо после недоспанной ночи. И выглядит она очень уставшей, под глазами реальные синяки, но Приходько решила показать все по-чесному своим фолловерам.

"А синяки какие...", - подписала утреннее фото Приходько.

По словам звезды, в 34 года она решилась рассказать, что делает для молодости кожи лица. И призналась, что очень хочет подправить ассиметрию лица. Также она призналась, что не против косметологов, ухода за собой и различных там уколов, когда есть возможность, когда это нужно или просто когда хочется!

Недавно Приходько призналась, что в роддом ехала с весом 70 кг, а за два месяца уже весит 54 кг. Она придерживается диеты для кормящих мам. Но призывает мам не стесняться обвисших форм.

Как известно, у Приходько есть старшая дочь Нанна, сын Гордей, а в апреле этого года она родила еще одного мальчика, которого назвали Лука. С недавних пор певица решила откровенно рассказывать о своем материнстве и делиться честными фото из жизни матери.

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Как сообщала Politeka, Настя Приходько решилась на фото без одежды через два месяца после родов: "Доброе утро".

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