Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая воспитывает троих детей, откровенно рассказала украинцам о своей личной жизни и о том, что ее беспокоит

В конце марта знаменитость стала мамой в третий раз в своей жизни. С тех пор Приходько решила откровенно рассказывать о трудностях, с которыми она сталкивается на фоне повседневных забот, на своей странице в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, на этот раз певица обратилась в Сториз к другим украинкам, предложив им рассказать, что их беспокоит. Одна из поклонниц, в свою очередь, задала тот же вопрос самой Приходько.

«Ну, мы же девочки. Мы все похожи. Поэтому то же самое, что и у вас. И с мужем я ругаюсь, и за детей я переживаю, и время куда-то быстро летит и мне уже 34…Да, так же как и у вас!», - откровенно призналась Анастасия.

Все это она рассказывает, сидя перед камерой в простой домашней одежде и с полным отсутствием макияжа на лице. Певица считает, что в любых отношениях бывают и ссоры и усталость.

«Все просто и обычно. Потому что надо быть настоящим. Кому нужна эта искусственность? Рано или поздно она вскрывается как чиряк», - подытожила свои рассуждения Приходько.

Напомним, Приходько в белом купальнике показала фигуру после беременности.

Как сообщала Politeka, Приходько в мокром купальнике неожиданно показала, как делает пюре.

Также Politeka писала, что Приходько рискнула надеть откровенный купальник через 3 месяца после родов.