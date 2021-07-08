Известная украинская певица Анастасия Приходько показала себя в новом образе и рассказала о тату

Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько является популярной украинской певицей. Красотка недавно родила третьего ребенка, но уже успела восстановить фигуру. Девушка не забывает и об Инстаграм, где делится интересным контентом.

На новом фото красотка позировала в платье, лежа у обрыва. одна нога свисала, но Анастасия держалась крепко.

"У меня было много тяжелых периодов в жизни: от сражений до сплошного бессилия! Отдельныетату на моём теле скрывают страшные тайны. Другие происшествия остались только следами на сердце. Я знаю цену счастью", - написала Настя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Важные", "Важным темам быть", "Важно быть настоящим", "Спасибо за такие откровенные темы", "Зачем определяться лёгкий или нет...иногда хочется смеяться, а иногда нужно подумать".

Напомним, Приходько сильно изменилась после рождения третьего ребенка и поразила откровением

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