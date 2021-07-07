Певица Анастасия Приходько показала в сети забавное фото, на котором можно разглядеть ее мужа

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Анастасия Приходько совсем недавно стала многодетной мамой – у нее родился сын, который стал третьим ребенком артистки. Недавно в своем Instagram звезда призналась, что материнство очень ее изменило, но ей очень нравится это состояние.

Хотя не забывает Анастасия и о съемках и участии в разных проектах. А пока мама занята, с маленьким сыном сидит отец семейства – муж певицы Александр. Об этом артистка рассказала в Instagram-сторис, показав снимок, на котором на заднем плане едва видно ее мужа. "Конечно папа. Моя любовь! Всегда и во всем могу на тебя положиться", - подписала сторис Приходько.

Отметим, что Александр был первой любовью Анастасии, она знает его еще с первого класса, но отношения завязались уже во взрослом возрасте, после неудачного брака певицы. Несколько лет назад пара обвенчалась, и лишь тогда скрытная артистка показала, как выглядит ее муж.

Напомним, Приходько сильно изменилась после рождения третьего ребенка и поразила откровением: "Могу себе позволить".

Как сообщала Politeka, Приходько призналась, что на самом деле творится у нее в жизни: "И с мужем ругаюсь, и..."

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