Известная певица Анастасия Приходько примерила образ известной героини фильмов

Артистка не только занимается творчеством, но также воспитанием детей, передает Politeka.net. Певица - мать троих детей, одной девочки - Нанны, и двух сыновей - Гордея и Луки. Последний родился в 2021 году и звезда его еще кормит грудным молоком.

Певица разместила фото в Инстаграм, на котором как раз поднесла ребенка к груди. Примечательно, что образ для этого певица выбрала весьма неожиданный - Приходько стала копией Анджелины Джоли в роли Малифисенты из одноименного фильма.

Анастасия надела на голову длинные рога и сделала яркий макияж.

"Хотела по-особенному сделать подпись к фото, а потом мне показалось, что и так все понятно...❤️❤️❤️ или у вас есть варианты, как можно описать фотографию?

P.S. Кто не понял, это я на @spivayut_vsi в образе Малифисенты в перерывах между съемками кормлю Луку🙌😍 Муж подловил😉", - написала артистка.

За пять часов публикация собрала сотни лайков и много комментариев:

"Это прекрасно 🔥🔥🔥", "Какая нежность и сила🙏", "Мама в любом образе остаётся мамой❤️", "Так бы подписал "Работа работой, а обед по расписанию" 🙌😊", "Большая молодец, что кормите грудью 🤱", "Демон и ангел!))".



