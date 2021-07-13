Співачка Анастасія Приходько збентежила несподіваними кадрами з особистого архіву

34-річна зірка похвалилася потужним голосом, який у неї був в 16-річному віці, зливши унікальне відео в Мережу, передає Politeka.net з посиланням на Instagram співачки (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Приходько показала "шматочок" свого виступу на кастингу в популярну групу "ВІА Гра", яку продюсує ось уже двадцять років Костянтин Меладзе. Настя виконала пісню в народному стилі.

"Повертаючись до теми мого голосу... це фрагмент кастингу в групу "ВІА Гра", та й таке було, і мені тоді здавалося, що краще пісні для цієї групи просто не може бути 😂 😂 😅 але суть в іншому, мені тут 16 років! 16!", - підписала вона кадри.

Користувачі кинулися коментувати. Однією з перших відгукнулася співачка Маша Фокіна з цікавою пропозицією.

"Можна дуетом ремікснути😂", - заінтригувала Маша.

"Насправді це було б колоритно 😂. Слухай це ідея, ща Кості напишу 😂", - відповіла Приходько, на що її колега погодилася: "Ок, скажеш відповідь😂".

Інші користувачі також приєдналися до обговорення:

"Неповторний голос ❤️👍"

"Вам тоді напевно сказали "Ми Вам передзвонимо" 😂"

Зазначимо, кар'єра Приходько стартувала з того, що вона взяла участь у шоу «Фабрика зірок 7», в якому посіла перше місце, після чого почалася її співпраця з Костянтином Меладзе. У 2018 році співачка оголосила про відхід зі сцени, але взимку 2021-го - заявила, що повертається до естради.

Нагадаємо, Приходько не витримала нападок і жорстко рознесла критиків: "звертаюся до цих тупих...".

Як повідомляла Politeka, Приходько не змогла пробачити Віталія Козловського навіть через 10 років: "коли ти з людиною...".

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