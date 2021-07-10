Известная певица Анастасия Приходько обратилась к своим хейтерам
Звезде надоело, что ее голос сравнивают с мужским, поэтому записала пояснительное видео, передает Politeka.net.
По словам артистки, в 16 лет ее голос "поломался", после чего он стал низким. Однако некоторые пользователи сети распускают слухи, что Приходько пьет алкоголь и много курит. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Кадры артистка записала стоя в ванной в халате и расчесываясь. Примечательно, что на лице Приходько не было макияжа.
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"Не выдержала моя душа... Очень много людей, комментаторов, я бы так сказала, которые знаете, что говорят? Что у Приходько голос, как у мужика. Я вот сейчас обращаюсь к этим тупым, чтобы разъяснить ситуацию", - сообщила певица.
По словам Приходько, у нее самый низкий женский певческий голос с широким диапазоном - контральто, которым обладала, в частности, Эдит Пиаф.
"Этот голос называется "контральто". Выучи это, тупица!... Такой голос, как у меня с мужскими нотками, есть только у меня в этой стране... Это самый редкий голос, когда можно петь и женским, и мужским. Но ты настолько тупой, что думаешь - у меня прокуренный, пропитый голос", - разнесла своего хейтера Настя.
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