Украинская певица Анастасия Приходько рассказала, почему находится в конфликте с Виталием Козловским

Как пишет Politeka.net, в интервью Славе Демину для программы «Слава+» она призналась, что Козловский очень некрасиво с ней поступил.

«Когда ты с человеком дружишь, когда ты идешь с ним в кино, кушаешь с ним поп-корн, делишься переживаниями, а он потом берет и журналистке говорит, что у тебя проблемы с головой. Это дружба?», - отметила Приходько.

По ее словам, это произошло в 2010-2011 годах.

«Да, я злопамятная», - подчеркнула певица, отвечая на вопрос журналиста о том, что за такое время уже можно было бы и простить человека.

Приходько отметила, что хорошо общалась с человеком, и такой поступок забыть не может. После того инцидента с Козловским она не пересекалась. Сама артистка выяснить отношения с артистом не пыталась, поскольку считает, что для женщины это недопустимо.

Напомним, что Настя Приходько перевоплотилась после рождения третьего ребенка: "Могу себе позволить".

Как сообщала Politeka, Настя Приходько рассказала о бессилии и страшных тайнах, которые скрывают ее тату: "Знаю цену счастью".

Также Politeka писала, что Приходько показала мужа, с которым знакома с самого детства: "Моя любовь".