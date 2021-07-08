Відома українська співачка Анастасія Приходько показала себе в новому образі і розповіла про тату
Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько є популярною українською співачкою. Красуня нещодавно народила третю дитину, але вже встигла відновити фігуру. Дівчина не забуває і про Instagram, де ділиться цікавим контентом.
На новому фото красуня позувала в сукні, лежачи біля обриву. одна нога звисала, але Анастасія трималася міцно.
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"У мене було багато складних періодів у житті: від боротьби до суцільного безсилля! Деякі тату на моєму тілі приховують страшні таємниці. Інші події залишилися тільки рубцями на серці. Я знаю ціну щастя", - написала Настя.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Важливі", "важливим темам бути", "важливо бути справжнім", "спасибі за такі відверті теми", " навіщо визначатися легкий чи ні...іноді хочеться сміятися, а іноді потрібно подумати".
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